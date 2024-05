Panchina Napoli - novità su Italiano | intreccio tra tre club di Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilè alla ricerca di un nuovo allenatore in vista del prossimo anno., tra i preferiti di De Laurentiis, è al centro di uncon altridiA. Nel corso degli ultimi mesi, il presidente del, Aurelio De Laurentiis, sta lavorato per scegliere il miglior allenatore possibile in vista della prossima stagione. Il patron azzurro, sin qui, ha sondato diversi terreni: il nome altisonante è quello di Antonio Conte, che negli ultimi giorni pare essersi defilato in maniera definitiva, seguono poi le candidature di Stefano Pioli, in uscita dal Milan, Gian Piero Gasperini, che sta facendo un gran bene con l’Atalanta, e Vincenzo, pupillo del numero uno azzurro sin dai tempi dello Spezia. Proprio quest’ultimo, che con la Fiorentina è in ...