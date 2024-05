Napoli - salgono le quotazioni di Gasperini per la panchina SportMediaset

(Di martedì 7 maggio 2024) L’anno delnon è ancora finito, ma è come se lo fosse. Ora non resta che concentrarsi sul futuro e sulla delicata scelta del prossimo allenatore. I nomi sono sempre gli stessi: Pioli,, Italiano con Conte sullo sfondo. Starebbero risalendo le quote per, il tecnico dell’Atalanta sta facendo un ottimo lavoro e potrebbe essere l’uomo del futuro per il. Lo scrive ““: I nomi concreti in lizza, sempre con il fantasma di Conte ad aleggiare, ma succede anche sulla sponda rossonera di Milano, sono ormai tre: Pioli,e Italiano. La suggestionesi fa strada nelle valutazioni di De Laurentiis Al momento sembra che la suggestione Gasp si stia facendo sempre più strada nelle valutazioni di Adl. L’allenatore ...

Il Napoli cerca il nuovo Allenatore : piace Gasperini , ma De Laurentiis non abbandona l’ idea Vincenzo Italiano . NOTIZIE CALCIO Napoli . Nella frenetica ricerca del prossimo Allenatore per il Napoli , il club partenopeo si trova a navigare le acque ...

Nuovo allenatore Napoli : Gasperini in pole per la panchina azzurra, Conte sempre più lontano . De Laurentiis pronto a ristrutturare la squadra. La SSC Napoli si prepara a una nuova era, con il presidente Aurelio De Laurentiis pronto a ristrutturare ...

Serie A: all’Arechi vince l’Atalanta ma a fatica - Serie A: all’Arechi vince l’Atalanta ma a fatica - Serie A: l’Atalanta vince in casa della Salernitana 2-1 Nel primo gli uomini di Colantuono in vantaggio grazie alla rete di Loum Tchaouna (18'). Nella ripresa, gasperini riesce a ribaltarla in sei min ...

Nuovo allenatore Napoli: Gasperini in pole, Conte sempre più lontano -CORRSPORT - Nuovo allenatore napoli: gasperini in pole, Conte sempre più lontano -CORRSPORT - Nuovo allenatore napoli: gasperini in pole per la panchina azzurra, Conte sempre più lontano. De Laurentiis pronto a ristrutturare la squadra.

CorSport- Napoli, Gasperini è il primo nome per la panchina! Il punto su Buongiorno, Sudakov e Samardzic… - CorSport- napoli, gasperini è il primo nome per la panchina! Il punto su Buongiorno, Sudakov e Samardzic… - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul prossimo calciomercato del napoli.