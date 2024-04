Pallanuoto femminile - L’Ekipe Orizzonte vince la regular season della Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024)laA1 2023-2024 di: nella penultima giornata le etnee passano per 9-11 in casa del Trieste e mantengono inalterato il vantaggio di +6 sulla Plebiscito Padova, che conferma il secondo posto battendo per 14-6 il Bogliasco. Resta a -3 dalle patavine la SIS Roma, chein trasferta a Cosenza per 7-21: le capitoline conservano a loro volta tre punti di margine sulla coppia che si è formata al quarto posto composta da Trieste e Rapallo, con le liguri che agganciano le giuliane dopo aver vinto per 15-9 contro la Brizz Nuoto. In coda colpo esternoLocatelli Genova, che passa a Monza contro il Como Nuoto per 10-11 e scavalca le ...