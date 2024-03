Pallanuoto | A1 femminile | risultati e classifica della quattordicesima giornata L’Ekipe Orizzonte Catania vince sempre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Nuovo weekend dedicato alla Serie A1 dial. In scena oggi tutti e cinque i matchregular season: si è disputata laancorache batte in trasferta il Bogliasco e resta in vetta con tre punti di margine sul Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere tutto il turno con ie la graduatoria ag. 14^Sabato 16 marzo Como Nuoto Recoaro-Olio di Calabria IGP 10-8 Netafim Bogliasco 1951-12-16 Rapallo-Plebiscito Padova 9-14 Brizz Nuoto-Trieste 7-13 SIS Roma-US L. Locatelli ...