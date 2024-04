Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia : Rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale urbano su gomma, dismissione di autobus con più di 15 anni di età di classi Euro 2 e ...

Di seguito la comunicazione della regione Puglia : Un Numero unico di emergenza europeo per contattare Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario e Soccorso in mare. Il servizio ...

Sistema Puglia : la merce di scambio nello scandalo che ha colpito la Regione erano le assunzioni . I posti di lavoro, che implicano voti, sarebbero la ricompensa per i fondi arrivati all’azienda ...

Centrodestra Puglia annuncia mozione sfiducia su Emiliano - Il centrodestra in Consiglio regionale presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E' stato annunciato questa mattina ...ansa

Regione Puglia, slitta il Consiglio e il centrodestra presenta la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Emiliano - Il centrodestra in Consiglio regionale presenterà nelle prossime 48 ore una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E’ stato ...quotidianodipuglia

Udienza del Tribunale del Riesame per Sandrino Cataldo: i legali chiedono la revoca dei domiciliari - è uno dei 10 indagati sottoposti a misure cautelari nell’inchiesta su due distinte associazioni per delinquere finalizzate alla corruzione elettorale che avrebbero operato in occasione delle ...trmtv