Villaricca | Consiglio comunale approva mozione contro Autonomia differenziata

Niente atti inerenti ai punti all’ordine del giorno per il prossimo Consiglio comunale di Villaricca Oggi alle ore 10:10 , in vista del prossimo Consiglio comunale convocato per il 09-10 aprile ... (puntomagazine)

“Oggi alle ore 10 e 10, in vista del prossimo consiglio Comunale convocato per il 09-10 aprile 2024 in cui si discuterà il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i suoi allegati, ci siamo recati al ... (teleclubitalia)