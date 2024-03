Officina Pasolini | un aprile ricco di musica | teatro e cinema con Isabella Ragonese | Renzo Rubino e Giorgio Canali

(Di giovedì 28 marzo 2024)DELLE ARTI PIER PAOLOdirezione artistica ToscaEduardo De Filippo Viale Antonino di San Giuliano 782 – ROMA PROGRAMMAZIONE2024 Giovedì 4 – ore 21 PREMIO BIANCA D’APONTE IN TOUR con CARLOTTA SCARLATTO, CHIARÈ, SANTANNA e ALESSANDRA NAZZARO conduce Enrico Deregibus Venerdì 5 – ore 21 MATCH DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE a cura di FRANCESCO BRANDI Martedì 9 – ore 21 La Compagnia LES VOIX INPOPULAIRES in IL CAVALIERE scritto e diretto da IGOR GEAT musiche originali di ANDREA COLANGELO e RAPHAËL DUMAS Mercoledì 10 – ore 21 proiezione ROSA – IL CANTO DELLE SIRENE regia dipartecipanoe FEDERICA PANICCIA conduce Simona Banchi Giovedì 11 – ore 21 SUPERFICIE LIVE SHOW attori sul palco a ...

“Io oggi canto in mezzo all’altra gente/Perché ce credo o forse per decenza/Che partecipazione certo è libertà/Ma è pure resistenza”. (“A bocca chiusa”, Daniele Silvestri) La resistenza di un popolo ... (ilfattoquotidiano)

L’icona del jazz Amaro Freitas a Roma a Officina Pasolini - Il mese di marzo a Officina Pasolini si chiude giovedì 28 marzo con un nuovo ConversaConcerto che vedrà protagonista il prodigioso pianista brasiliano Amaro Freitas.corrierenazionale

Tumori, rinnovata alleanza Idi Roma-IncontraDonna per prevenzione rosa - (Adnkronos) - Rinnovata la convenzione fra Idi Irccs di Roma e la Fondazione IncontraDonna per il 2024-25. Il consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria ...tuobenessere

Amaro Freitas in concerto a Officina Pasolini: «Il mio pianoforte per salvare l'Amazzonia e la Terra» - Il musicista e cantautore brasiliano giovedì 28 marzo sarà in concerto per presentare «Y’Y»: questo album è un avvertimento sulla necessità di ristabilire un equilibrio ambientale ...roma.corriere