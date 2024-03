Ex Civis di Roma | uffici | parcheggi e posti letto al posto dell’hub culturale Gli artisti si mobilitano per salvare l’Officina Pasolini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Io oggi canto in mezzo all’altra gente/Perché ce credo o forse per decenza/Che partecipazione certo è libertà/Ma è pure resistenza”. (“A bocca chiusa”, Daniele Silvestri) La resistenza di un popolo di, ma soprattutto la resistenza di un universo ancora da scoprire. La resistenza di una messa da requiem, la resistenza dei fiati, che non sono solo gli strumenti. Perché dare fiato alla voce significa gridare che no, la cultura non si mette a tacere. Neanche quando si tratta di cedere all’ampliamento della sede del ministero che, con la Reggia di Caserta, si pregia di essere l’edificio monoblocco più grande d’Italia, la Farnesina: 1300 stanze, una facciata lunga 169 metri e alta 51, un volume di 720.000 metri cubi. Numeri che evidentemente non bastano dal momento che, nel 2022, quando al ministero degli Esteri sedeva Luigi Di Maio e alla Regione Lazio Nicola ...