Corteo 25 aprile a Napoli - flash mob pro Palestin - persone stese a terra coperte con lenzuola

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 252024 Ilmob durante ildel 25. Alcuni ragazzi si sono stesi ae coperti con un lenzuolo in solidarietà con le vittime dellaa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tensioni durante il Corteo del 25 aprile di Milano . Scontri in piazza Duomo fra pro-Palestina e forze dell'ordine. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza, con la polizia... Continua a leggere>>

Tensione e scontri hanno infiammato Milano durante il corteo del 25 aprile , con una molteplicità di anime e ideologie in gioco. Quando la Brigata Ebraica ha attraversato piazza Duomo, alcuni giovani palestinesi hanno cercato di avvicinarsi, scatenando caos e lanci di fumogeni. I City Angels hanno ... Continua a leggere>>

CUORGNE' - Ecco i ragazzi delle scuole premiati per il concorso di scrittura «Dall'Olocausto alla Libertà» - FOTO - La premiazione del concorso si è tenuta dopo le celebrazioni ufficiali per il 25 aprile che si sono aperte alle 9.30 al Ponte Vecchio con la partenza della staffetta che ha toccato i Comuni di Castell ...

corteo 25 aprile a Napoli, flash mob pro Palestina, persone stese a terra coperte con lenzuola - (Agenzia Vista) Il flash mob durante il corteo del 25 aprile a Napoli. Alcuni ragazzi si sono stesi a terra e coperti con un lenzuolo in ...

Festa della Liberazione, Mattarella: «Senza memoria non c’è futuro» - L'anniversario della Liberazione a Civitella in Val di Chiana, in Toscana, dove nel 1944 i nazisti trucidarono 244 persone. #mattarella #25aprile #liberazione ...

