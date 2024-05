Internazionali d’Italia - un torneo monco ma imprevedibile Dall’ultima volta di Nadal al ritorno di Berrettini | tutti i misteri di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Jannik Sinner out. Carlos Alcaraz out. Daniil Medvedev in forse. Novak Djokovic è un punto interrogativo. Nonostante i numeri da record registrati in fatto di presenze, l’edizione 2024 degli, al via dall’8 al 19 maggio, si presenta come un appuntamento privato di molti dei massimi rappresentanti del tennis mondiale. Uno scenario che può far storcere la bocca, ma che potrebbe anche non essere un fatto così negativo. Le prospettive infatti sono quelle di unincerto, aperto a qualsiasi esito,. Un appuntamento dove in più è tutto pronto per gli omaggi (e qualche lacrima) per l’ultima di Rafaelal Foro Italico. L’assenza di Jannik Sinner è stato un colpo duro per tutto l’ambiente, raffreddando ogni entusiasmo che si era creato dopo mesi storici per il ...