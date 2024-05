Michela Andretta morta per l’asportazione di un angioma | indagati 3 medici

(Di martedì 7 maggio 2024) Una morte avvolta dal mistero:lo scorso venerdì, 3 maggio, si è ricoverata alla clinica Fabia Mater al Prenestino per la rimozione di un’all’orecchio sinistro. Poi èper arresto cardiaco. Dopo la denuncia dei familiari della 28enne di Acilia, la procura ha aperto un’indagine. A finire nel mirino del pm tre sanitari della struttura: l’anestesista Trembiskaya Ksenia, il chirurgo Francesco Stillo, che aveva effettuato l’intervento di rimozione dell’, e il medico Gianpietro Bianchini. L’accusa per i tre è quella di omicidio colposo e colpa medica professionale (articolo 590 sexies). Si tratta di un atto dovuto in vista degli accertamenti peritali disposti dalla procura per stabilire le cause del decesso. L’autopsia sul corpo della ragazza, che lavorava come “lash ...

