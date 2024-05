Met Gala 2024 | le star sbocciano sul red carpet

(Di martedì 7 maggio 2024) Un giardino sbocciato è quello proposto al Met, che rispecchia ampiamente il suo tema attraverso lesul red. Da Zendaya a Penelope Cruz, in tantissime hanno raggiunto il tappeto rosso. Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per gli appassionati di glam, anche quello più atipico, è proprio il Met. L’edizioneha infiammato ancora una volta il reddi New York nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art. Lehanno partecipato numerose rispettando il tema predominante di questa edizione, quale A Garden in Time per la mostra Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Met. Crediti: Ansa – VelvetMagQuest’anno Anna Wintour ha scelto come co-presidenti nomi di ...

Abiti bellissimi, aderentissimi e scomodissimi. In estrema sintesi, potremmo definire così metà dei look visti sul red carpet del Met Gala 2024 . L’altra metà, al contrario, era esageratamente larga o lunga, a seconda dei casi, ma sempre tutt’altro ...

Questa notte è andato in scena il Met Gala 2024 e sono state molte le star che hanno puntato tutto su degli outfit davvero originali : qual è il significato simboli co nascosto nei loro abiti ?Continua a leggere

Met Gala 2024, i Look più belli e lussuosi sul red carpet del Metropolitan Museum - Met gala 2024, i Look più belli e lussuosi sul red carpet del Metropolitan Museum - In scena il Met gala 2024 con tantissimi Vip a sfilare sul red carpet del Metropolitan Museum di New York. Ecco i migliori Look.

Proteste pro-Gaza al Met Gala di New York, arresti - Proteste pro-Gaza al Met gala di New York, arresti - I manifestanti hanno esposto cartelli come "Niente festa senza liberazione". La polizia Usa ha arrestato alcuni manifestanti pro-Gaza che ...

