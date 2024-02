Un discorso, quello della Meloni, diventato un autentico Che decisero così di portare una battaglia squisitamente politica nelle Ognuno deve sempre essere libero di fare quello che vuole con la

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ildeve arrivare fino in. Questo, secondo il racconto di Repubblica, è il piano della presidente del Consiglio, Giorgia. Cheche il governo al gran completo intervenga così come si sta facendo a, dove a parte un decreto molto criticato si vedono soloper Paesi come. Il piano è lo stesso, spostare in massa i: “Andiamo tutti in, sviluppiamo progetti, controlliamone l’esecuzione”, avrebbe dettoa Palazzo Chigi ai. L’idea è di farlo “coordinando le presenze in modo che siano cadenzate e diano il senso della continuità”, ...