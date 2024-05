Matteo Cozzani - per capo gabinetto di Toti aggravante agevolazione mafiosa

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) –didel presidente della Regione Liguria Giovanni, è accusato nell’inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l’attività di Cosa Nostra., come coordinatore regionale della campagna elettorale per la Lista ‘Cambiamo conPresidente’, insieme con Maurizio Testa e Arturo Angelo Testa, rappresentanti della comunità riesina di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Saverio Cecchi nei guai per un presunto scambio di favori con il fratello del delfino del Governatore. I soggiorni gratis nel Grand Hotel di Portovenere in cambio dei lavori alla Palmaria

(Adnkronos) – Matteo Cozzani , capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , è accusato nell’inchiesta della procura di Genova di aver agevolato l’attività di Cosa Nostra. Cozzani , come coordinatore regionale della campagna ...

Inchiesta corruzione, il Pd: "Elezioni al più presto" - Inchiesta corruzione, il Pd: "Elezioni al più presto" - "La poca distanza dalle scadenze elettorali sollecitano una mobilitazione civica: in nome della moralità della politica e di un’idea di Liguria diversa" si legge nella nota stampa dopo il terremoto gi ...

Corruzione in Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte nell’inchiesta - Corruzione in Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte nell’inchiesta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Corruzione in Liguria, da Toti a Spinelli: chi sono le persone coinvolte nell’inchiesta ...

Corruzione, arresti domiciliari per Giovanni Toti e il suo braccio destro - Corruzione, arresti domiciliari per Giovanni Toti e il suo braccio destro - Tempo di lettura 5 minuti Clicca e condividi l'articolol presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Dda genovese e della guardia di fi ...