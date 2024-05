Marco Manfrinati e il figlio conteso che non poteva vedere | cosa ha innescato la furia omicida

(Di martedì 7 maggio 2024) Il giorno dopo l’omicidio di Fabio Limido ci si interroga sui motivi che hanno potuto innescare una simile violenza e sul profilo di, l’ex avvocato 40enne che ha ucciso il 71enne dopo avere sfregiato l’ex moglie Lavinia Limido, figlia della vittima. Il sorriso mostrato alle telecamere nel momento dell’arresto è un particolare quantomeno inquietante. Il movente Parole choc Il processo Il movente Non vi è dubbio sul fatto che fosse una causa di separazione a dir poco complicata dietro l'odio checovava nei confronti di tutta la famiglia Limido. Oggetto del contendere, l’innesco delladell'uomo, sarebbe ildi tre anni avuto dal matrimonio con la 37enne colpita con un coltello al volto e ridotta in fin di vita. La donna, ...

