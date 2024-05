Corruzione e tangenti al porto - ai domiciliari il governatore della Liguria Giovanni Toti e il suo capo di gabinetto In carcere il manager Signorini

La Guardia di finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri...

La Guardia di finanza di Genova ha arrestato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , con l'accusa di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri...

Tangenti, arrestati l'ex presidente del Genoa Spinelli e il Governatore della Liguria Toti: l'accusa è di corruzione - tangenti, arrestati l'ex presidente del Genoa Spinelli e il Governatore della Liguria Toti: l'accusa è di corruzione - Stando a quanto riportato dall'edizione web del "TGR Liguria", la direzione distrettuale della Procura antimafia di Genova accusa i 3 soggetti di corruzione, perpretata in occasione di consultazioni ...

Giovanni Toti arrestato per corruzione, la Procura: «Ricevuti 74mila euro di tangenti da Aldo e Roberto Spinelli» - Giovanni Toti arrestato per corruzione, la Procura: «Ricevuti 74mila euro di tangenti da Aldo e Roberto Spinelli» - È accusato di corruzione elettorale, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. perché, per l'accusa, avrebbe agevolato l'attività di Cosa Nostra. In particolare avrebbe agevolato il ...

Arrestato per corruzione il governatore della Liguria Toti, si indaga pure sul voto dei clan di Riesi - Arrestato per corruzione il governatore della Liguria Toti, si indaga pure sul voto dei clan di Riesi - Terremoto giudiziario a Genova: il presidente finisce ai domiciliari. Coinvolto anche il suo braccio destro accusato di avere preso pacchetti di preferenze da Cosa Nostra ...