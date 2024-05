(Di giovedì 2 maggio 2024) Polemiche accese attorno al professor Jean Pascal Marcacci, docente del Rosa Luxemburg di Bologna eregionale dell’Associazione naturisti dell’Emilia Romagna, che è apparso con un asciugamano blu a coprirgli le parti intime, comedomenica scorsa a “CheChe Fa” da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Il caos è scoppiato non tanto per la sua attività comenell’Associazione quanto per un discorso burocratico. L’uomo, in teoria, da tre mesi èdaper motivi di salute. Immediata la segnalazione che è arrivata, qualche ora dopo l’ospitata, dritta all’Ufficio scolastico provinciale. A parlare al Corriere di Bologna è il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giuseppe Panzardi: “Faremo tutte le valutazioni del caso. È una situazione che non ...

Il presidente dell’Inter , Steven Zhang , sarà presente durante il GP della Cina a Shanghai, in programma domani alle ore 9 italiane. Il numero uno nerazzurro è ospite di Stefano Domenicali , CEO della F1, in quello che è il GP che si corre nella sua patria dopo quattro anni di assenza. Il presidente ... Continua a leggere>>

Europee: Morani, 'Meloni 'il presidente' poteva mettere 'Giorgio' su scheda' - “Lei dice sempre di voler esser chiamata ‘il presidente’”, per questo “mi sarei aspettata ... è della candidata all’Europarlamento per il Pd Alessia Morani, che oggi è stata ospite in studio di ...

Continua a leggere>>

“Stupita, dalla scuola è assente per infortunio”, la presidente contro il professore naturista ospite a “Che Tempo che Fa”. Via alle indagini - "Stupita, dalla scuola è assente per infortunio", la presidente contro il professore naturista ospite da Fabio Fazio ...

Continua a leggere>>

Caracciolo, Manconi, Stefanelli a Passaggi Festival - presidente del comitato scientifico di Passaggi, che presenterà il suo libro "Le Ribelli. Storie di Donne che hanno sfidato la Mafia per amore" (Solferino), insieme all'attrice Beatrice Luzzi e alla ...

Continua a leggere>>