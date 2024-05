Lazio - Fabiani può accontentare una richiesta di Tudor | ecco di chi si tratta

La Lazio per il mercato estivo vuole fare sul serio e ha messo nel mirino Retegui , attaccante del Genoa e dell’Italia La Lazio per il mercato estivo vuole fare sul serio e ha messo nel mirino Retegui , attaccante del Genoa e dell’Italia. La punta che piace di più al tecnico e al DS Fabiani è Mateo ... Leggi su (calcionews24)

Igor Tudor vuole un nuovo attaccante per l`anno prossimo. La richiesta il tecnico della Lazio l`ha fatta direttamente al ds Fabiani , in un colloquio...

lazio, è lui il sostituto individuato per Luis Alberto - è Andrea Colpani l`obiettivo n°1 della lazio per sostituire Luis Alberto. Le ultime buone prestazioni del trequartista spagnolo infatti non cambiano comunque.

Luis Alberto potrebbe lasciare la lazio nel mercato estivo con una destinazione a sorpresa per il Mago: messaggio a Lotito - Luis Alberto potrebbe lasciare la lazio nel mercato estivo con una destinazione a sorpresa ... L'agenzia You First ha assicurato a fabiani che non c'era nessuna strategia di mercato dietro le parole ...

lazio, casting per l'erede di Luis Alberto: in pole c'è Colpani - La lazio vuole Colpani Come confermato dalla "Gazzetta dello ... Ci sarebbe una prima idea da parte di Lotito e fabiani: mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Akpa Akpro, che oggi ...

