Lazio - Fabiani assicura | 'L'anno prossimo puntiamo tutto su Taty'

La Lazio e il ds Fabiani stanno già guardando al futuro e vorrebbero riportare in Italia Robin Gosens dall’Union Berlino La Lazio e il ds Fabiani stanno già guardando al futuro e vorrebbero riportare in Italia Robin Gosens dall’Union Berlino. I contatti vanno avanti da settimane con Fabiani , DS ... Continua a leggere>>

La Lazio per il mercato estivo vuole fare sul serio e ha messo nel mirino Retegui , attaccante del Genoa e dell’Italia La Lazio per il mercato estivo vuole fare sul serio e ha messo nel mirino Retegui , attaccante del Genoa e dell’Italia. La punta che piace di più al tecnico e al DS Fabiani è Mateo ... Continua a leggere>>

Napoli, lazio, AIA e Arnaldi: le ultimissime - Olivera pronto a tornare già sabato. Il Real Madrid sulle tracce di Gila. Arrivate le designazioni arbitrali. Il tennista avanza a Madrid ...

Continua a leggere>>

CALCIOMERCATO lazio - fabiani si muove per Dia: pronta l'offerta alla Salernitana - CALCIOMERTCATO lazio - Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la società biancoceleste pronta a trattare con ...

Continua a leggere>>

Matip-lazio, fabiani accelera per l’attuale difensore del Liverpool in scadenza di contratto a giugno: derby con la Roma - Matip-lazio, fabiani accelera per l’attuale difensore del Liverpool in scadenza di contratto a giugno: derby con la Roma Come riportato dal Corriere della Sera, il calciomercato lazio è pronto a fare ...

Continua a leggere>>