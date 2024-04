Virtus - c’è il primato a portata di mano Coach Banchi | Troviamo l’energia giusta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Conclusa l’avventura in Eurolega, questa sera lariprende il cammino in campionato. Alla Segafredo Arena arriva Reggio Emilia (ore 20,30 diretta Dazn) e in palio c’è la vetta della classifica. Siamo alla terzultima giornata della regular season e se la V nera vince si ritrova a pari punti con Brescia e con Milano, ma sarebbe prima grazie al computo degli scontro diretti. I bianconeri sono sul 2-0 nei confronti della Leonessa, avendo vinto sia la gara di andata che quella di ritorno, mentre solo sull’1-1 con l’Olimpia, ma in questo caso possono contare su un +7 nella differenza canestri, inoltre domenica i meneghini ospiteranno i bresciani per cui una delle due squadre lascerà comunque il gruppo che è in testa. La sintesi di questo quadro è che oggi i bolognesi hanno un’opportunità importante per compiere un passo quasi definitivo verso quella che è è la ...