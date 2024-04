Banchi alza la posta Gara di alto profilo per il primato Virtus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Da un lato un club che ha cambiato allenatore – via lo ’storico’ Marco Ramondino per Walter De Raffaele che era stato tra i papabili per il dopo-Scariolo, come ammise lo stesso Massimo Zanetti – ed è reduce da otto vittorie consecutive sul campo di casa. Dall’altro una squadra che in trasferta, da gennaio in poi, spesso e volentieri ha faticato. Anche se, non va dimenticato, ha ottenuto successi importanti sia a Brescia sia a Mestre. E se questi due blitz dellanon sono diventati fondamentali per blindare il primo posto, è perché laha avuto un rendimento ondivago – figlio anche della stanchezza accumulata in Eurolega – cadendo alla Segafredo Arena contro Pistoia, in un match dominato per venti minuti e controllato per trenta. Ma a questo punto della stagione le chiacchiere stanno a zero, così come gli eventuali rimpianti. Con i se ...