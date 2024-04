Strage a Oklahoma City | 5 persone trovate morte in casa Due bambini tra le vittime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) New York, 23 aprile 2024 - Cinque, tra cui due, sono statein una. Secondo quanto riportato dai media Usa, la polizia ha detto di aver ricevuto una chiamata intorno alle 9.35 di ieri mattina e di aver trovato i cinque corpi all'interno dell'abitazione: “Tutti sono deceduti in maniera violenta”, hanno riferito le forze dell'ordine. Il sergente della polizia diGary Knight ha precisato che “tutte e cinque leavevano ferite compatibili con un omicidio”. "Non è una situazione da fuga di gas o overdose di Fentanyl", riporta Abcnews. "E' una situazione tragica, molto triste", ha detto ancora la polizia, precisando che ancora non è chiara la relazione ...