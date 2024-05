La strage degli sportivi a Gaza | 243 atleti uccisi dalle bombe - 161 calciatori Guardian

(Di martedì 7 maggio 2024) Mohammed Barakat è una leggenda del calcio palestinese. Ha segnato 114 gol in carriera, ha giocato in Giordania e Arabia Saudita. E’ stato ucciso a marzo,israeliane. Yousef al-Heela invece faceva l’allenatore. E’ stato ucciso in un attacco aereo sul mercato all’aperto del campo profughi di al-Maghazi. Nagham Abu-Samra aveva 27 anni, è una campionessa di karate. è stata ferita in un attacco missilistico il 17 dicembre, le è stata amputata una gamba ed è poi morta per le ferite nell’ospedale di Al-Areesh in Egitto. Se la guerra non fosse scoppiata, Nagham a luglio sarebbe andata alle Olimpiadi, a Parigi. Sono solo alcune delle storie raccolte dal. Moltipalestinesi – giocatori di calcio e basket, praticanti di arti marziali e nuotatori – sono stati. Lo sport era ...

Guerra Ucraina, a che punto è Dalla possibile offensiva russa in estate alla resistenza di Kiev in aria e via mare - Guerra Ucraina, a che punto è Dalla possibile offensiva russa in estate alla resistenza di Kiev in aria e via mare - Le bombe plananti di Mosca hanno giocato un ruolo cruciale nella strategia offensiva russa all'inizio del 2024, consentendo di bombardare le posizioni ucraine da distanze sicure. Nell'attesa degli ...

Viterbo: ecco Lady Rose, la super bomba della seconda guerra mondiale trovata in un cantiere - Viterbo: ecco Lady Rose, la super bomba della seconda guerra mondiale trovata in un cantiere - È una delle sei bombe più grandi mai trovate in Italia, e ha anche un nome: "Lady Rose", in onore della protettrice di Viterbo, Santa Rosa. «In città sono state trovate già due bombe, se fossero esplo ...

Bomba della secondo guerra mondiale a Viterbo: «Evacuati 36 mila abitanti per poterla disinnescare» - Bomba della secondo guerra mondiale a Viterbo: «Evacuati 36 mila abitanti per poterla disinnescare» - dalle prime ore della mattina a Viterbo vanno avanti le operazioni di evacuazione della popolazione dalla zona rossa. In circa 36mila persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per permettere ...