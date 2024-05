La guerra sporca di Putin Armi chimiche - soldati giustiziati E una città carbonizzata dalle bombe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) È sempre più unain violazione dei trattati e della legalità internazionale quella condotta dalla Russia, su ordine di Vladimir, con la sua invasione dell’Ucraina. La Russia è infatti stata formalmente denunciata dal Dipartimento di Stato americano per violazione della convenzione sulle(Cbw) di cui Mosca è firmataria; continua nella sua strategia della terra bruciata (ieri Mariupol, poi Bakhmut, oggi Chasiv Yar); prosegue nell’occasionale uccisione diucraini che si sono arresi (altri casi sono stati segnalati dal’8 febbraio in poi) ed è accusata dagli ucraini di usare il perimetro della centrale nucleare di Zaporizhzhia per lanciare i suoi droni kamikaze. Azioni che andranno provate ma che non sorprendono certo dopo l’emissione di un ...