‘La rasoiata’ di Ballan | Pogacar così si fa dei nemici Oropa sarà un esame per Tiberi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) IL BLUFF DISecondo me l’unico sbaglio che ha fatto è stato quello di dichiarare di non voler prendere la maglia alla prima tappa, invece in gara ha messo la squadra a tirare e quindi ha corso chiaramente per vincere. Non l’ho capita, fare questi bluff non è il massimo, soprattutto per un corridore del suo livello, epuoi farti dei. Aver consumato il primo giorno la squadranon è il massimo. Sullo scatto finale per me pensava di averne di più, ma non ha avuto la gamba della Liegi. DIFFICILE TENERE QUESTI RITMI PER 21 TAPPEdeve per forza cambiare approccio. La squadra è forte, ma non può sopportare questa mole di lavoro dal primo all’ultimo giorno. Ad esempio domani per me adnon potrà chiedere un lavoro come quello odierno, deve risparmiare i ...