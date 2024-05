La Lega Serie A | no ad agenzia governo - prosegue percorso autonomia da Figc

(Di lunedì 6 maggio 2024) Un tema centrale nel mondo del calcio riguarda la possibilità di costruire un’governativa per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. LaA ha deciso di uscire allo scoperto. “All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società diA, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire unagovernativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’dell’ordinamento sportivo dalla politica. Inoltre, tutti i club diA hanno ...

l’AS Monaco firma l’impresa ad Istanbul in Eurolega ! I monegaschi piegano in gara-4 la resistenza del Fenerbahce per 62-65 al termine di una sfida giocata sul filo dell’equilibrio per 40?, impatta nella serie dei quarti di finale sul 2-2 e si ...

Supercoppa, ufficializzato l'orario di Cesena-Juve Stabia. E c'è la diretta Rai - Supercoppa, ufficializzato l'orario di Cesena-Juve Stabia. E c'è la diretta Rai - Con un comunicato ufficiale la lega Pro ha diramato gli orari delle due partite rimaste della Supercoppa serie C 2023/24 ...

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV 5 porte ST-Line del 2021 usata a Monza - Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV 5 porte ST-Line del 2021 usata a Monza - Annuncio vendita Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid 125 CV 5 porte ST-Line usata del 2021 a Monza, Monza e Brianza nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Calciomercato Roma, sfida in Serie A per l’erede di Lukaku - Calciomercato Roma, sfida in serie A per l’erede di Lukaku - Per prendere ad esempio, con le dovute differenze, un attaccante attualmente in forze nella massima lega italiana, potremmo dire che Omorodion assomigli per certi versi a Victor Osimhen (suo ...