La foto inaspettata | Tom Cruise posa dopo 15 anni con i figli più grandi Bella e Connor I segreti di uno scatto più unico che raro

(Di martedì 7 maggio 2024) Accanto a lui li avevamo lasciati che erano dei bambini. Li ritroviamo adulti. E ci fa un pò impressione. Per la prima volta in 15Tomhato con imaggiori Isa” Kidman, 31, e, 29. Loa una partita di football L’evento, scoperto di recente sulla bacheca social di un ex campione di football americano, è avvenuto lo scorso dicembre. Quando il trio ha assistito alla partita dei Tampa Bay Lightning contro i Florida Panthers. Unadi gruppo che vede in prima fila proprio l’ex atleta Derrick Brooks. Oggi ...

Suri Cruise ha da qualche giorno (18 aprile) compiuto 18 anni , e per quanti la ricordavano bambina con le scarpe con il tacchetto sarà stato sorprendente vederla nelle nuove immagini diffuse dall’agenzia Ipa, mentre passeggia per le strade di New ...

L’unione tra Tom Cruise e Katie Holmes è stata una delle più famose tra i matrimoni di celebrità degli anni 2000. Era un periodo in cui l’interesse per le coppie super famose era forte e il potere collettivo delle star di Cruise e Holmes li rendeva ...

