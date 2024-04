Non ci sarebbe stata nemmeno una telefonata tra lei e l'attore, in occasione del suo ultimo compleanno. Suri , intanto, si sta preparando per andare al college, che probabilmente sarà a New York, ... (vanityfair)

Suri Cruise compie 18 anni e somiglia sempre di più alla madre Katie Holmes - La figlia di Tom Cruise e dell’ex protagonista di Dawson’s Creek è diventata maggiorenne. Tra passione per la moda e recitazione, il futuro della figlia d’arte sembra essere nel mondo dello spettacolo ...fanpage

Suri Cruise ha compiuto 18 anni, ecco com'è la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes - Suri Cruise è nata il 18 aprile 2006: a quel tempo Katie Holmes e Tom Cruise erano una delle coppie d'oro di Hollywood e il sole sembrava brillare sulla famiglia. La bimba era una mini fashion icon: o ...tgcom24.mediaset

Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, ha compiuto 18 anni! Eccola in giro per New York nel giorno del compleanno: guarda com'è cambiata - Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, ha compiuto 18 anni! Eccola in giro per New York nel giorno del ...gossip