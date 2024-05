Juventus - Gazzetta dello Sport | Chiesa vuole restar - pronto ad accettare anche un rinnovo di un anno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 7 maggio 2024) Federicocontinuare alla. L’azzurro ha ancora undi contratto con i bianconeri a 5 milioni di euro a stagione, ma come fa sapere la, la sua volontà sarebbe quella di rinnovare e rimanere a Torino. E sarebbe dispostoadundi unfino al 2026. Nel pre partita del match contro la Roma, il ds Giuntoli ha ribadito che si parlerà dei contratto solo a giugno, quando, con il ritorno in Champions che sembra sempre più probabile, la dirigenza juventina avrà più chiari i numeri del bilancio in chiusura. Rimane però un momento economico delicato per la Vecchia Signora, che ha la necessità di tagliare il monte ingaggi e difficilmente potrà ...