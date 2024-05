Gazzetta - Cristante a rischio squalifica | presunta bestemmia in Roma-Juventu - può saltare l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Potrebbe costare cara a Bryanlapronunciata in occasione della sfida tras, al minuto 75. A riportarlo è ladello Sport, che spiega come il video che testimonia l’accaduto sarà valutato dalla Procura Federale, “che potrebbe chiedere al Giudice Sportivo le immagini in cuipronuncerebbe l’espressione blasfema“., giàto nel 2020 per lo stesso motivo, rischia quindi diil delicato scontro diretto per la Champions contro, in programma domenica 12 maggio. SportFace.