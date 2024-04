Pagelle Juventus-Milan - i voti di Gazzetta | Sportiello è decisivo

Pagelle Juventus-Milan , Marco Sportiello si trasforma in Magic e ferma tutto, tutti i tentativi della squadra di Allegri. Poi il vuoto Sportiello 8 Mike Maignan conclude la sua stagione con un nuovo infortunio. Ma chi prende il suo posto non lo fa rimpiangere… MUSAH 6 Pioli lo lancia al posto di ... Continua a leggere>>

Juve Milan da incubo per Giroud, i giornali lo bocciano: «Ha perso la voglia». Il VOTO - Juve Milan da incubo per Giroud, i giornali lo bocciano: «Gli alibi non reggono, ha perso la voglia». Il VOTO La Gazzetta dello Sport non sembra avere dubbi: Olivier Giroud (insieme al compagno di ...

Continua a leggere>>

juventus-milan, le pagelle di Vlahovic: nervosissimo, mai in partita e perde troppi palloni - Tra fatica e un secondo tempo di dominio, la Juventus non va oltre lo 0-0 con il Milan, che serve a poco e che fa cadere sui bianconeri nuove critiche. Tra i più.

Continua a leggere>>

Pagina 1 | pagelle Juve: monotonia Kostic, maledizione Vlahovic, Yildiz non ruggisce - Voti e giudizi della squadra bianconera dopo il pareggio contro il Milan: Milik meglio di Dusan, buon impatto di Chiesa ...

Continua a leggere>>