(Di martedì 7 maggio 2024) Curiosità, indiscrezioni e backstage dalla grande notte newyorkese della moda. Le celeb - quest'anno in versione «bella addormentata» - come al solito non hanno deluso. Ecco tutti gli ospiti sui gradini del Met

Bad Bunny era stato annunciato come uno delle co-chairs del Met Gala 2024 . Si tratta di un grande onore per chiunque sia molto famoso e molto legato alla moda, ma significa anche che sarete tra i primi a tagliare il nastro del tappeto rosso e, di ...

Scocca la mezzanotte, e anche per noi è arrivato il momento di ammirare l’attesissimo evento moda più importante al mondo il Met Gala 2024 . Quest’anno il tema, come sappiamo, è The Garden of Time, legato alla mostra del Metropolitan Museum of Art ...

Met Gala 2024, tutte le star sul red carpet: da Zendaya e il triangolo di Challengers a Jennifer Lopez - Met gala 2024, tutte le star sul red carpet: da Zendaya e il triangolo di Challengers a Jennifer Lopez - La grande notte newyorkese della moda è finalmente tornata. Il Met gala 2024 celebra la nuova mostra del Costume Institute Sleeping Beauties: Reawakening Fashion, con un dress code a tema: The Garden ...

Emma Chamberlain dà un tocco goth alla natura con non uno, ma due abiti Jean Paul Gaultier per il Met Gala 2024 - Emma Chamberlain dà un tocco goth alla natura con non uno, ma due abiti Jean Paul Gaultier per il Met gala 2024 - Emma Chamberlain è tornata come presentatrice sul red carpet del Met gala 2024, ma non l'avete mai vista così. Dopo aver sfoggiato in passato look sfarzosi, neo-vedoviani e da Mean Girls, il tema ...

Taylor Russell al Met Gala 2024 fa il suo debutto con un abito scultura in legno - Taylor Russell al Met gala 2024 fa il suo debutto con un abito scultura in legno - Ma quando Taylor Russell ha fatto il suo debutto al Met gala 2024, nessuno è rimasto sorpreso dal fatto che l'attrici abbia sfilato sui gradini del Metropolitan Museum di New York in Loewe. La Russell ...