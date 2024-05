Internazionali d’Italia 2024 - il tabellone femminile | Swiatek evita di nuovo Rybakin - Jasmine Paolini sogna l’exploit

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma e il Foro Italico si preparano ad ospitare gliBNLe se in campo maschile fioccano purtroppo i forfait eccellenti, ilvede invece al via tutte le migliori giocatrici del ranking WTA. Il ‘1000’ di Madrid ci ha lasciato in consegna un torneo di gran livello, impreziosito da una delle finali più belle degli ultimi anni. Igae Aryna Sabalenka sono il manifesto di un circuito in salute e anche sui campi del Foro puntano al bottino pieno da prime due teste di serie delsorteggiato lunedì mattina nel suggestivo scenario della Fontana di Trevi. ILCOMPLETO, SABALENKA EA: LE TOP-3 Lo abbiamo però ripetuto più volte nel corso delle ...

È stato sorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL di Roma, il Masters 1000 sulla terra rossa in cui non ci sarà Jannik Sinner che ha dato forfait per il riacutizzarsi del problema all’anca destra che lo accompagna dalla semifinale a ...

Atp Roma 2024, il tabellone degli Internazionali: Berrettini pesca Napolitano - Sorteggio e tabellone del torneo Atp Roma Subito un doppio derby azzurro al primo turno degli Internazionali d'Italia di tennis. Il sorteggio elettronico svoltosi oggi a Roma a Fontana di Trevi ha messo di fronte al primo turno Matteo Berrettini e Stefano Napolitano, e Matteo Gigante contro ...

Jannik Sinner, perché con l'anca non c'è da scherzare: cosa insegna il precedente di Andy Murray - L'annuncio del forfait di Jannik Sinner dagli Internazionali d'Italia di Roma per i problemi all' anca è stato un colpo durissimo da digerire per tutto l'ambiente , che da mesi si stava preparando per trascinare l'azzurro dopo i grandi successi ...