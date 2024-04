Usa - dopo mesi di stallo il Congresso approva il nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina Fondi anche per Israele e Taiwan

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il Senato americano hato unda 95 miliardi di dollari, con ampio sostegno bipartisan, per inviarea Ucraina,. Il piano ha ricevuto un sostegno schiacciante. Isono il risultato didi negoziati estremamente aspri, dell’andirivieni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington e delle pressioni degli alleati di tutto il mondo. Il risultato finale del voto è stato di 79 a 18: quindici repubblicani si sono espressi contro il disegno di legge insieme a tre democratici. Quarantotto democratici e 31 repubblicani hanno votato invece a favore del disegno di legge. È attesa per oggila firma del presidente Joe Biden per trasformare in legge il, la cui ...