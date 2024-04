Dagli Stati Uniti una pioggia di armi e munizioni per l’Ucraina - Israele e Taiwan

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo un estenuante tira e molla, è arrivato il via libera ufficiale del Congresso deglial gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per, pari a 61 miliardi di dollari. Il piano di aiuti approvato, per complessivi 95 miliardi di dollari, comprende anche fondi per, nonché un vero e proprio ultimatum sulla diffusione di TikTok in Usa, ed ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. “Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera, dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena, l’America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle”, ha esultato il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer. Joe Biden ha promesso di promulgare questo testo, adottato pochi giorni prima dalla Camera dei Rappresentanti, l’altra componente ...