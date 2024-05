Muore soffocato nel cassonetto mentre cerca di prendere vestiti usati

(Di lunedì 6 maggio 2024) Una tragedia quella avvenuta questa mattina (6 maggio) a Canonica d’Adda, comune di appena quattromila abitanti che si trova nella provincia di Bergamo. È proprio qui che un uomo è stato trovato morto. Vediamo insieme cosa è accaduto.Leggi anche: Milena Santirocco shock: “Non sono stata rapita, volevo uccidermi” Cos’è successo Il ritrovamento dell’uomo è avvenuto verso le 7.50 in via dell’Artigianato, dove c’è un’isola ecologica. La vittima, un cittadino nordafricano di circa trent’anni, è rimasta incastrata all’interno di ungiallo per la raccolta di abiti. Purtroppo non è riuscita più uscire ed è morta soffocata. Dopo che è stato rinvenuto, sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici che sono arrivati ...

