Gotti post Cagliari Lecce | La gara è stata molto combattuta vista la posta in palio Sull’ESPULSIONE…

La Lazio ha ufficializzato la fine del rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri ed affidato la squadra al suo vice Giovanni Martusciello. «La Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra - sottolinea il club in una nota - La ... Continua a leggere>>

Ad un passo l'arrivo di Luca Gotti come nuovo allenatore del Lecce: è lui il prescelto per prendere il posto di Roberto D'Aversa esonerato per motivi disciplinari dopo la testata rifilata a Henry nell'ultimo match di campionato contro il Verona.Continua a leggere Continua a leggere>>