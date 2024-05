Un incendio è scoppia to nel carcere minorile Beccaria . Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco riferiscono che il rogo è partito da una cella al secondo piano e i fumi hanno poi raggiunto altre tre celle, che si trovano sempre ...

Ancora un' auto in fiamme nella notte in Salento . L' incendio è divampato attorno alle 3, in via Casotti, a Castromediano frazione di Cavallino, distruggendo una Renault Clio in uso ad...

Tir prende fuoco dopo l'incidente sull'autostrada A1 tra Firenze e Incisa, traffico in tilt: 10 km di coda - Tir prende fuoco dopo l'incidente sull'autostrada A1 tra Firenze e Incisa, traffico in tilt: 10 km di coda - Coda di 10 km per un incidente sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa. Il traffico causato dall'incendio di un tir nella notte ...

Fiamme nell’area di servizio, danni al vano tecnico. Un altro rogo investe tre veicoli - Fiamme nell’area di servizio, danni al vano tecnico. Un altro rogo investe tre veicoli - Intervento dei vigili del fuoco prima presso il centro commerciale Mongolfiera, a Surbo, poi a Torre San Giovanni. Entrambi gli episodi sono di origina dolosa, indagano i carabinieri ...

Incendio nella notte: tre auto a fuoco nel Basso Salento - incendio nella notte: tre auto a fuoco nel Basso Salento - Erano da poco passate le 3 della notte quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio che ha interessato tre autovetture parcheggiate per strada. In via Monte Pollino il ...