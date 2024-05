Non c’è pace per il carcere Beccaria | scoppia un incendio da una cella nella notte - nessun ferito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 6 maggio 2024) Unto nelminorile. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco riferiscono che il rogo è partito da unaal secondo piano e i fumi hanno poi raggiunto altre tre celle, che si trovano sempre al secondo piano. L’to nelle scorse ore, è stato spento ea persona è stata coinvolta. Per placare del tutto le fiamme sono state necessarie circa tre ore, secondo quanto ridai vigili del fuoco.nelAl momento non si conoscono le ragioni per cui è partito il rogo e sono in corso indagini. L’è ...