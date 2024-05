(Di lunedì 6 maggio 2024) Ancora un'in fiammein. L'è divampato attorno alle 3, in via Casotti, a Castromediano frazione di Cavallino, distruggendo una Renault Clio in uso ad...

Il sole, il mare e il vento non bastano al Salento per avere il miglior clima d?Italia. Lo certifica la nuova edizione dell?indice del clima realizzato dal Sole 24 Ore che, quasi per...

Università del Salento, Poli Bortone incontra il Rettore Pollice - Università del salento, Poli Bortone incontra il Rettore Pollice - Per la candidata sindaco del centrodestra l'Ateneo è un'istituzione dalla quale l'amministrazione comunale non può prescindere per una proficua collaborazione.

UniSalento, il Museo Papirologico intitolato al prof. Mario Capasso - Unisalento, il Museo Papirologico intitolato al prof. Mario Capasso - La cerimonia è in programma l’8 maggio alle ore 11:00, presso la sede del Museo, in via di Valesio 5, a Lecce.

Salento, incendio auto nella notte: un uomo ripreso dalle telecamere. La pista del dolo - salento, incendio auto nella notte: un uomo ripreso dalle telecamere. La pista del dolo - Ancora un'auto in fiamme nella notte in salento. L'incendio è divampato attorno alle 3, in via Casotti, a Castromediano frazione di Cavallino, distruggendo una Renault Clio in uso ...