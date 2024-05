Incendio in carcere - detenuti appiccano il fuoco nelle celle | è allarme sicurezza

(Di martedì 7 maggio 2024) È ancoraall’interno deldi Frosinone, in via Cerreto, dove la scorsa notte si è registrato l’in alcune, a distanza di una settimana dall’ultimo.incendiano alcunedeldi Frosinone – foto repertorio – (credits osep.jus.unipi.it) – Ilcorrieredellacitta.comUna situazione preoccupante in merito alla quale il coordinatore regionale della Fp Cgil Polizia Penitenziaria Ciro Di Domenico precisa: “Di nuovo una nottata passata a spegnere une a sorvegliare iche lo avevano provocato. E’ successo di nuovo dopo appena una settimana e l’altro ieri notte, neldi Frosinone, ancora una volta alcunihanno incendiato le proprie ...

Milano, 22 aprile 2024 – Per non lasciare segni delle violenze sui corpi dei giovani detenuti , gli agenti della polizia penitenziaria indagati utilizzavano anche sacchetti di sabbia per colpirli. E i ragazzi (le vittime sono una dozzina) sarebbero ...

Semina il caos in due locali e all'ospedale aggredendo avventori, medici e poliziotti: il tribunale lo manda in carcere - Semina il caos in due locali e all'ospedale aggredendo avventori, medici e poliziotti: il tribunale lo manda in carcere - Semina il caos in due locali di San Leone e all'ospedale: il tribunale di sorveglianza gli revoca l'affidamento in prova ai servizi sociali e dispone l'espiazione della condanna in carcere ... che ...

Agente picchiato e 7 smartphone sequestrati nel carcere irpino - Agente picchiato e 7 smartphone sequestrati nel carcere irpino - Un agente di polizia penitenziaria picchiato e sette smartphone sequestrati nella casa di reclusione Sant’Angelo dei Lombardi. Nel corso di una perquisizione ordinaria sono stati rinvenuti ...

Decine le perquisizione tra politici, amministratori e imprenditori tra Genova e La Spezia, ai domiciliari anche l'ad di Iren Signorini - Decine le perquisizione tra politici, amministratori e imprenditori tra Genova e La Spezia, ai domiciliari anche l'ad di Iren Signorini - Il presidente della regione Giovanni Toti e l'imprenditore Aldo Spinelli ex presidente del Genova arrestati per corruzione ...