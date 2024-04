Carcere Beccaria - sacchi di sabbia e celle specifiche per picchiare i detenuti | così gli agenti torturavano i minori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 – Per non lasciare segni delle violenze sui corpi dei giovani, glidella polizia penitenziaria indagati utilizzavano anche sacchetti diper colpirli. E i ragazzi (le vittime sono una dozzina) sarebbero arrivati a "darsi pizzicotti per provocarsi dei lividi" proprio per lasciare una traccia in corrispondenza delle parti del corpo dove avevano subito lesioni. In alcuni casi venivano ammanettati con le mani dietro la schiena per impedirgli di muoversi, sottoposti a pestaggi che avvenivano in un ufficio o in stanze che gli stessi ragazzi definivano "di isolamento". Sono alcuni dei dettagli che emergono dalle indagini che hanno portato all'arresto didella polizia penitenziaria all'epoca in servizio nel...