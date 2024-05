Detenuto in semilibertà tenta di uccidere la compagna

Santa Maria Capua Vetere. Un tenta tivo di fuga di un Detenuto del carcere di Santa Maria Capua Vetere, che era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria in ospedale per dei controlli, è stato sventato dagli agenti, anche grazie all’intervento ...

Parma, ergastolano in semilibertà tenta di uccidere la compagna - Parma, ergastolano in semilibertà tenta di uccidere la compagna - Una 54enne è stata vittima di una cruenta aggressione da parte del compagno e padre dei due figli maggiorenni. L'uomo, 61enne detenuto da alcuni anni nel carcere di Parma, dovendo scontare l'ergastolo ...

Ergastolano in semilibertà getta acido sulla compagna. In fuga da Parma è arrestato dopo un inseguimento di 300 km - Ergastolano in semilibertà getta acido sulla compagna. In fuga da Parma è arrestato dopo un inseguimento di 300 km - La vittima dell'aggressione è una donna di 54 anni del posto. Il compagno e padre dei due figli maggiorenni è detenuto da alcuni anni al carcere di Parma dove sconta un cumulo di pene che l’hanno ...

Ergastolano in semilibertà aggredisce la compagna, arrestato dopo un inseguimento di 300 km - Ergastolano in semilibertà aggredisce la compagna, arrestato dopo un inseguimento di 300 km - La Polizia Stradale di Arezzo ha consentito di intercettare il mezzo del fuggitivo e bloccarlo in sicurezza nei pressi della stazione di servizio di Badia al Pino in prossimità del casello di Arezzo.