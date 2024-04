Vladimir Luxuria dovrà rispettare regole ferree sull’abbigliamento | il retroscena

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 8 aprile 2024)nonostante negli anni abbia abituato i telespettatori a mostrare abiti eccentrici nel suo ruolo da opinionista, non potrà farlo ora che è diventata la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2024. Infatti, secondo quanto riportato da un noto e affidabile portale, la donna potrà indossare solo gli abiti che rispetteranno i canoni e i requisiti di Mediaset. E ciò ha destato scalpore, suscitando indignazione e critiche per questa assurda richiesta. L’Isola dei Famosi 2024: limiti per i look disi appresta a debuttare alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2024, programma a lei caro visto che l’ha vinto nel 2008, oltre ad essere stata per un anno inviata e in diverse occasioni opinionista. Ma il portale Dagospia ha rivelato una richiesta ...