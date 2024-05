Il Pisa Padel Club è la prima squadra qualificata alle finali nazionali della Coppa Dei Club Msp Italia

Si scrive Junior Club Next Gen ma si legge ’famiglia’. Il senso di appartenenza e l’affetto che lega i componenti del team sono le peculiarità sulle quali vuole far leva la Squadra maschile di serie B2 per riprendersi quanto le è stato tolto. ...

PERUGIA - Doppia seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi di Formisano in vista dei play off e in attesa del ritiro. Il tecnico del Perugia ha lavorato con tutto il gruppo ad eccezione di Seghetti e Angella . L’attaccante è alle ...

I baby scaldano i motori. Al via le fasi finali dei tornei - I baby scaldano i motori. Al via le fasi finali dei tornei - Il Cesena Calcio giovanile chiude il weekend con due vittorie e un pareggio. La Primavera pareggia contro la Virtus Entella, l'Under 17 si classifica secondo e l'Under 16 si prepara per i quarti di fi ...

“Milan 1994 , più che una squadra”: Silvio Berlusconi e quel giorno di trenta anni fa in cui calcio e politica divennero una cosa sola - “Milan 1994 , più che una squadra”: Silvio Berlusconi e quel giorno di trenta anni fa in cui calcio e politica divennero una cosa sola - In un documentario Sky ripercorre la discesa in campo del Cavaliere, strettamente legata ai successi calcistici. Il culmine il 18 maggio, con la fiducia al ...

Milan 1994: come si racconta una squadra di calcio che ha fatto la storia - Milan 1994: come si racconta una squadra di calcio che ha fatto la storia - Martedì 7 e sabato 18 maggio su Sky, in streaming su NOW e disponibile anche on demand una nuova produzione originale Sky Sport Milan 1994, più che una squadra. Sono due episodi inediti. Già on demand ...