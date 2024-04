A caccia della B1 perduta. Junior Club Next Gen tenta subito la risalita. Squadra confermata

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Si scriveGen ma si legge ’famiglia’. Il senso di appartenenza e l’affetto che lega i componenti del team sono le peculiarità sulle quali vuole far leva lamaschile di serie B2 per riprendersi quanto le è stato tolto. Brucia ancora la beffarda retrocessione dello scorso anno arrivata al doppio di spareggio del playout. Per rire la scalata alla B1 il presidente Franco Calvani ha confermato in blocco il gruppo. "A parte i due stranieri che vengono da fuori – ha sottolineato – e Galoppini che è stato ’adottato’ e viene spesso da noi, laè composta tutta da ragazzi che si allenano qua e anche i due capitani, Eduard Perndreka e Matteo Evani, sono nostri allenatori. Per questo si respira tanta aria di casa. Ci attende un bellissimo percorso da goderci ...

I parigini approdano all'Estadi Olimpic per tentare la complicata rimonta dopo la sconfitta per 3-2 al Parco dei Principi. Seguite con noi il big match del martedì di Champions con la nostra diretta ... (ilgiornale)

Latina – Un’ Auto si è ribaltata questa mattina poco prima delle 15:00 in strada Podgora, alle porte di Latina , finendo fuori strada . Tre persone sono rimaste ferite nell’ incidente e sono state ... (temporeale.info)

Aviano. Tagli in busta paga, i controllori di volo dell'aeroporto ricorrono al Tar, ma rischiano di dover restituire parte dello stipendio - AVIANO - Non solo non otterranno quello che avevano chiesto, ma rischiano pure di dover restituire, se il comando militare dovesse ritenerlo opportuno, parte dello stipendio già ...ilgazzettino

Indennità di volo, Inps a caccia dei recuperi - Sulle indennità erogate dalle compagnie aeree al proprio personale e non legate al volo, è caccia ai recuperi contributivi da parte dell'Inps. Un riconoscimento alle tesi dell'Istituto sulla totale im ...italiaoggi

Bonaccini pronto alla corsa in Europa. Partita la caccia al successore in Emilia-Romagna - La segretaria sta ragionando con anticipo su almeno tre ipotesi. Sa bene che il Pd non può perdere la Regione fortino rosso ...ilsecoloxix