Statali, maxi-piano sulla formazione: 100 ore per le nuove competenze, da aprile le classi per funzionari e dirigenti - In arrivo oltre 100 ore di formazione per i funzionari e i dipendenti delle Regioni. Nuovi corsi di aggiornamento, organizzati e forniti gratuitamente dalla Scuola ...ilmessaggero

Honda ADV 350 (2022 - 24) usata a Sarzana - Su tutti i nostri veicoli vengono verificati la presenza di fermi amministrativi, pagamento bolli, revisioni Statali, certificazione chilometri ... con o senza anticipo e tabelle con mini rate e maxi ...moto

Autovelox, telelaser ed etilometri: scatta l'operazione Pasqua e Pasquetta sicura - La polizia Stradale si occuperà, in particolar modo, dei controlli lungo le tre principali strade Statali: la 115, la 189 e la 640 ...agrigentonotizie