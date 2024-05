Il Giappone cattura la prima immagine di detriti spaziali dall’orbita - ed è spaventosamente sbalorditiva

(Di martedì 7 maggio 2024) Una scoperta rivoluzionaria Una società privatase ha ottenuto l’incredibile risultato dire laravvicinata di, posizionando strategicamente un satellite accanto ad essi in orbita. Questo evento segna l’inizio di una missione perre e neutralizzare la spazzatura spaziale che minaccia il nostro ambiente orbitale. La spazzatura nello spazio Nonostante l’romantica dello spazio come luogo infinito e deserto, la realtà è ben diversa. Dal 1957, l’orbita terrestre è diventata sempre più congesta a causa dell’accumulo di rifiuticome vecchi stadi di razzi, satelliti dismessi, e altri manufatti umani. Questa spazzatura minaccia la sicurezza dei L'articolo proviene da News ...

Salterà gli Internazionali di Roma per infortunio, Jannik Sinner , ma il problema all'anca che lo ha fermato a Madrid è ancora avvolto dal mistero e il timore degli appassionati è che il 22enne di San Candido, numero 2 al mondo, debba saltare anche ...

Superman: analisi del costume visto nella foto condivisa da James Gunn - Superman: analisi del costume visto nella foto condivisa da James Gunn - Analizziamo il costume di Superman visto nella prima immagine ufficiale condivida dallo sceneggiatore e regista James Gunn.

I due marchi di abbigliamento tecnico, strettamente imparentati tra loro, hanno presentato le rispettive novità per la prossima stagione - I due marchi di abbigliamento tecnico, strettamente imparentati tra loro, hanno presentato le rispettive novità per la prossima stagione - Bering, da 30 anni sul mercato, è il marchio più versatile e dall’immagine più moderna ... che d’ora in poi si propone di rendere riconoscibili al primo sguardo tutti i suoi capi. Sarà sempre ...

Xiaomi Smart Camera C700 è la prima videocamera di sorveglianza Xiaomi con risoluzione 8MP - Xiaomi Smart Camera C700 è la prima videocamera di sorveglianza Xiaomi con risoluzione 8MP - Xiaomi, ha appena annunciato il lancio della sua prima smart camera da 8 megapixel, la Smart Camera C700, che promette ...