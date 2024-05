Superman | prima immagine ufficiale di David Corenswet!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 6 maggio 2024) Abbiamo aspettato a lungodi ricevere aggiornamenti riguardo il nuovo film dicon protagonista, ma finalmente ora possiamo vedere ladell’attore nei panni dell’iconico supereroe! A grande sorpresa, senza il minimo preavviso, James Gunn pubblica sul proprio profilo Instagram ladidi! Una notizia che farà sicuramente esaltare tutti i fan del personaggio che aspettavano con molta curiosità e impazienza di vedere non solo il costume del supereroe della DC Comics, ma anche in effetti quanto ci stesse bene in blu e rosso e con il maestoso mantello. A nostro avviso, il costume gli calza a ...