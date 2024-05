Napoli - Cajuste | 'C'è grande sconfort - era già successo con la Roma Futuro? Voglio restare'

Ha parla to anche del Napoli Bruno Satin , agente sportivo (ex procuratore di Koulibaly e attuale agente di Gendrey del Lecce) a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Gendrey ha fatto una ...

Al Bluenergy Stadium, il match per la 35ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Udinese e Napoli : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Bluenergy Stadium, Udinese e Napoli si affrontano nel match valido per la 35esima giornata della Serie ...

Il Napoli non sa più vincere: pari a Udine - Il napoli non sa più vincere: pari a Udine - Ostigard in difesa con Rrahmani. cajuste confermato a centrocampo. Udinese e napoli si scontreranno questa sera alle 20:45, match valido per la 35esima giornata di Serie A. Qualora gli azzurri ...

Il Roma, Scotto: "Meglio andare al cinema che vedere questo Napoli" - Il Roma, Scotto: "Meglio andare al cinema che vedere questo napoli" - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato su X il pareggio del napoli a Udine: " Meglio andare al cinema che vedere il napoli, soprattutto di questi tempi. Ormai è un ripetersi. Disastros ...

Udinese-Napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Udinese-napoli, che spreco per gli azzurri: Osimhen in Friuli non basta - Il napoli lascia campo e possesso palla ai padroni di casa e Meret è chiamato a sventare un tiro cross di Samardzic. Calzona a quel punto prova a mettere forze fresche in mediana richiamando in ...